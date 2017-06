Varslar dårleg vasstrykk

Odd Kåre Wiik, avdelingsleiar for drift og anlegg på teknisk etat i Ulstein kommune, kan opplyse om at det no skal monterast nytt reinseanlegg for vatn på Flø. Det gamle membranfilteranlegget (frå 1995) vert erstatta med nytt membrananlegg og nytt UV-anlegg (barriere to). Endringane er plangodkjent av Mattilsynet.

Arbeidet startar måndag 12. juni og vil vare i inntil tre veker.

Misfarga vatn og dårleg trykk

I denne perioden kan abonnentane merke noko varierande vasstrykk. Vatnet vert desinfisert (reinsa) med klor. I periodar med mykje nedbør kan ein kome til å merke at vatnet vert noko misfarga.

Det er sendt melding til alle abonnentar på tekstmelding. Straks arbeidet er avslutta vert det gjeve ny melding.