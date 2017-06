For mange personar på traktor

Politiet melder på Twitter laurdag morgon at ein traktorførar i Eiksund har fått eit forenkla førelegg på 2500 kroner for å ha hatt for mange personar på traktoren enn køyetøyet er registrert for.

Politiet har i morgontimane laurdag gjennomført promillekontroll på Dimna. 30 bilførarar vart kontrollerte, og ingen hadde promille. Men to førarar fekk åtvaring fordi dei ikkje hadde med seg førarkortet.