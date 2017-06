Ordet dukka opp i den etter kvart mykje omtalte eposten frå soknepresten i Ulstein. Der vart statsminister Erna Solberg spurd om ho kunne donere ein kjole til kjolerullinga under Smak av Ulstein. Sal av kjolar er eit av fleire happenings for å samle inn pengar til ei ny kyrkje i Ulsteinvik.

Vi likar å tru at det er kort veg frå grasrota til makta her i landet. Og at det av og til stemmer, er kjolesaka eit døme på. For statsministeren hadde faktisk ein kjole å avsjå, fekk vi vite på Facebook. Saka fekk merksemd langt utover Hareidlandet, spesielt fordi statsministeren bad om hjelp til å frakte kjolen frå hovudstaden til Ulsteinvik. Dermed fekk både kjolerullinga og Smak av Ulstein ekstra blest, og kanskje ein ørliten Smak av Valkamp frå statsministeren si side.

Det er viktig med happenings i ein kommune, viktig at det skjer noko. Under Smak av Ulstein skjer det noko i fem dagar. Dei tidlegare Ulsteindagane viser igjen i sentrum, og det er arrangement som treffer ulike aldersgrupper og interesser. Slikt er som lim i eit lokalsamfunn, det skaper eit fellesskap mange kan vere stolte av.

Difor er det trasig at det ikkje blir Opplev Hareid i år. Det heile stranda på at Hareid Næringsforum manglar ein dagleg leiar til å jobbe med arrangementet. Kontrasten til Ulstein, med fleire tilsette på kulturkontoret som jobbar med Smak av Ulstein, er stor. Håpet må vere at Hareid kommune kan bidra meir til å arrangere happenings no når kommunen snart er ute av Robek.

Og kanskje ein gong i framtida kan dei to kommunane einast om ein felles happening; Herlege Hareidlandet.