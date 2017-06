Kjolerullinga er i gang

Salen på Fredheim er no full av kjolar, og der er ein jamn straum med folk som vil sjå om dei kan gjere seg eit varp.

- Det har berre strøyma på med kjolar etter at det vart kjent at vi ville arrangere kjolerulling til inntekt for ny kyrkje i Ulstein, smiler Gry Nordal i K-gruppa som arrangerer kjolerullinga.

Dei hadde håpa på å få inn rundt 200 kjolar, men resultatet er altså over det doble.

I salen heng det kjolar på mange stativ, og prisane variere frå 200 kroner og oppover. Men dei som vil, kan sjølvsagt betale meir.

- Dette er heilt fantastisk. Her er så mykje fint, strålar sokneprest Margit Lovise Holte, som går rundt i ein kjole som har vore Kari Kleven sin.

Klokka 13.00 startar altså auksjonen med dei mest eksklusive kjolane. Blant anna ein raud draum av ein Valentino-kjole. Som nye er det ikkje uvanleg at ein Valentino-kjole har prislappen 20.000 kroner. Blant godbitane er også statsminister Erna Solberg sin kjole, Bjørg Thorallsdottir - og ein delikat kjole i 100 prosent merionull som prinsesse Märtha Lovise er avbila på i ei av bøkene sine, og som ho har brukt under foredrag.

- De har ikkje reklamert med kjolen til Märtha Lovise?

- Nei, det var ikkje naudsynt. Vi fekk så mykje merksemd med kjolen til statsmnisteren, repliserer sokneprest Holte.

Ho er naturleg nok spent på resultatet av auksjonen.