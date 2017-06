Koplar inn kontrollutvalet for revisjon

Det ligg an til overskriding på mange millionar i Ulstein Arena-prosjektet, som opphavleg skulle koste 268 millionar kroner. Ulstein kommune har ikkje ville offentleggjere kommunestyrevedtaket frå 23. mai før no, og det ligg heller ikkje i den offentlege protokollen etter møtet. Vikebladet Vestposten har fått vedtaket, der ein del av opplysningane er strokne ut med grunnlag i offentleglova § 23, 1. ledd. Grunngjevinga er at eigedomsselskapet er forhandlar med entreprenørar/ leverandørar.

I resten av vedtaket heiter det følgjande:

* Prosjektgruppa for Ulstein Arena skal rapportere om status i prosjektet til kvart møte i Ulstein formannskap. Rapport skal sendast ut i forkant slik at medlemmane skal få setje seg inn i saka.

* Kommunestyret ber på bakgrunn av dei store overskridingane om at kontrollutvalet set i verk ein forvaltingsrevisjon knytt til bygginga, som eit verkemiddel til å ta lærdom for framtidige byggeprosjekt.

Politikarane har i tillegg ei rekkje punkt dei ber kontrollutvalet undersøkje. Det gjeld til dømes om prosjektgruppa har tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse til å handtere eit så stort prosjekt, og om dei folkevalde har vore tydelege nok overfor administrasjonen om korleis prosjektet skulle organiserast.

Leiar i kontrollutvalet, Ivar Mork, har førebels ikkje fått beskjed om vedtaket i kommunestyret, men seier på generelt grunnlag:

– Ein slik revisjon vert brukt for å finne ut om forvaltinga har brukt fellesskapet sine pengar i samsvar med kommunestyret sine vedtak, seier Mork.

Han reknar med at kontrollutvalet skal behandle saka på sitt neste møtet, som enno ikkje er datofesta. Ifølgje Mork brukar Søre Sunnmøre Kommunerevisjon vanlegvis 2–3 månader på å lage ein slik rapport.