"Ullaholm" har forlate Ulsteinvik

Rundt klokka 11.30 laurdag formiddag forlet "Ullaholm" kaiplassen sin på Saunes og sette kursen mot Haramsøya.

Ullaholm Båtklubb, som har eigd båten dei siste 14 åra, har selt båten. Dei første eigarane på Hareidlandet var Ulstein og Hareid Dykkerklubb, som kjøpte han i 1986.

No er på mange måtar ringen slutta. For dei som no har kjøpt båten, er dei som eigde han før han kom til Hareidlandet, ein familie på Haramsøya.

- Vi syntest det var fint å kunne selje han til nokon som har interesse i å ta vare på han vidare, kommenterer Tom Henrik Nevstad i Ullaholm Båtklubb.

Ullaholm har vore eit landemerke i Ulsteinvik gjennom mange år. Han har hatt fast tilhald på Kommunekaia i sentrum og ved kai på Saunes.

Familien på Haramsøya skal drive han gjennom laget Ullaholm Båtlag.