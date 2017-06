Uroleg natt i Ulsteinvik

Politiet melder på Twitter at det i natt er gjort skadeverk på brannstasjonen i Ulsteinvik. Det er varsla om festbråk på ein parkeringsplass, og ein berusa ungdom har gjort skade på eit køyretøy. Politiet fekk også varsel frå ein utestad om at ein person nekta å betale for maten han hadde fått servert. Ei politipatrulje kom til staden, og personen gjorde opp for seg.

Fall i sjøen i Gursken

Seint laurdag kveld fekk politiet melding om at ein person hadde falle i sjøen i Gursken, og at han hadde lege der i 10 minutt før han fekk hjelp til å kome seg på land.

Ambulanse og politi rykte ut til staden, og då var mannen oppegåande. Han vart sjekka av helsepersonell.