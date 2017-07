Nytt reinseanlegg på Flø

Odd Kåre Wiik, avdelingsleiar for drift og anlegg i Ulstein kommune, kan fortelje at det no er montert nytt reinseanlegg for vatn på Flø.

Både membrananlegg og UV-anlegg er sett i prøvedrift. Teknisk etat reknar med full drift frå i morgon ettermiddag.

Noverande klor-reinsing (reserve) vert då kopla ut.

Vassleidningar vert spylte (reinsa) etter helga, og alle abonnentar skal etter kvart få tilbake det krystallklare vatnet frå vassverket.

- Me takkar for tolmod i anleggsperioden, takkar Wiik.