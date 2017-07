Arbeidsløysa har gått litt ned siste månaden

Hareid har dei høgste arbeidsløysa i fylket, med 4,7 prosent. I Ulstein er ho på 4,4 prosent, og med det har Ulstein den nest høgste arbeidsløysa i fylket. Den siste månaden har det blitt 10 færre ledige i Ulstein. I Hareid har det blitt 8 færre.

NAV Møre og Romsdal melder at den siste månaden har det blitt 500 færre ledige i fylket. Også i resten at landet har arbeidsløysa gått litt ned.

Dei ventar at den faktiske arbeidsløysa vil stige noko gjennom sommaren, både på grunn av at mange arbeidsmarknadstiltak blir avslutta no, samtidig som nokre avsluttar skulegang utan å gå rett i arbeid, forklarer fylkesdirektør Stein Veland.

I juni 2017 er arbeidsløysa i Møre og Romsdal på 2,7 prosent av arbeidsstokken. Mellom menn er arbeidsløysa 3,2 prosent, mellom kvinner 2 prosent.

Til samanlikning er arbeidsløysa i Noreg 2,6 prosent.