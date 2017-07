Fransk preludium til 40-årsjubiléet

Denne veka kom songarane i koret Con Moto heim etter det dirigent Svein Eiksund karakteriserer som ein særs vellukka tur til Frankrike.

Målet for reisa var Bordeaux, nærare bestemt byen Pessac, der koret no har styrkt vennskapsbanda med songarane i koret Intermittence de Pessac.

– Eitt av høgdepunkta var felleskonserten vi hadde i Saint Martin- katedralen der i byen, ei kyrkje på storleik med Nidarosdomen. Her framførte vi eit repertoar basert på nordiske melodiar, fortel dirigenten. Franskmennene på si side kunne mellom anna by på ei messe skriven av W.A. Mozart.

– Vi runda av med to fellesnummer. Leiv Arne Grimstad har skrive tekst til ein russisk folketone, «Finst der ein veg for meg», og denne framførte vi saman med våre franske vener. Deretter avslutta vi med Auld Lang Syne, framført på fransk, norsk og til slutt engelsk, skildrar Svein Eiksund.

Europas største sanddyne

Det vert naturlegvis mykje song på ein slik tur, i ulike settingar, men koret fekk også med seg nokre utflukter. Mellom annan gjekk turen til dei Europas største sanddyne, La Dune de Pilat som ligg ved kysten av Biscayabukta.

– Eg vil rette ei stor takk til Turid Bakken i Con Moto som har hatt hovudansvaret med å organisere turen. Turid har hatt kontakt med dei franske songarane heilt sidan dei gjesta oss her i Ulsteinvik sommaren 2006 og det er hennar forteneste at vi no fekk høve til å treffe dei enno ein gong, forklarer Svein Eiksund. Con Moto var på gjenvisitt i Bordeaux allereie hausten 2006 og no, 11 år etter, gjentok dei turen.

Før heimreisa vart dei norske gjestene overauste med kyss på fransk manér, på begge kinn.

– Det er inga sak å snu det andre kinnet til under slike tilhøve, ler Eiksund.

Con Moto er snart inne i sitt 40. år og turen til Frankrike var eit preludium til jubileet. Neste sommar ventar Con Moto etter planen nytt besøk frå det franske koret.