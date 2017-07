At Hareid «kløna det til» er vel det rette uttrykket å bruke om 1-0-tapet for Norborg i vårsesongens siste 4.-div.-kamp - på Hareid stadion fredag kveld.

I nydeleg sommarvêr var det Hareid som skapte flest sjansar, men gong på gong mislykkast spelarane i det avgjerande trekket – eller helst i trekket før.

Hareid hadde – trasss i eit ganske stort sjanseovertak – ikkje eit einaste skot mellom stengene. Alt gjekk utanfor eller over. Det næraste var då Håvard Øvrelid drog seg fint gjennom og skaut i stanga i det 21. minutt. Men før det hadde Norborg teke leiinga i det 15. minutt v/ Per Stian K. Alvestad, som heada ballen i mål etter at eit innlegg hadde endra retning.

Norborg hadde også eit skot i stanga i 1. omgang.

Hareid køyrde kampen – og det var meir eller mindre eit under at ikkje Martinus R. Bakken skora for ope mål i det 86. min. Men denne dagen ville det seg ikkje, verken for Martinus eller dei andre Hareid-spelarane.

Ei årsak til dei mange mislykka pasningsforsøka og avslutningane kan vere at grasteppet på Hareid stadion, trass i at det ser veldig flott ut, er ganske ujamnt under overflata og mellom torvene.

- Vi hadde nok sjansar til å vinne denne kampen, konkluderte Hareid-trenar Kenneth Moldskred, som no gir spelarane 12 dagar fri før treningane tek til att med spissing inn mot haustsesongen. Trass i den svake avslutninga har Hareid levert ein vårsesong over forventning.

KAMPFAKTA:

4.-div. Hareid stadion

65 tilskodarar

HAREID-NORBORG 0-1 (0-1)

Mål: Alvestad (15).

Dommar: Jan Erik Bratteberg, Ørsta.

HAREID: Sigve Overå Hide – Lars Roar Holstad (Henrik Holstad 57. min), Simon Holstad Grimstad, Håvard Breivik, Gustav Bjørlykke – Torgeir Skeide, Nikolay Sundgot (Fredrik Andresen 83. minutt), Ruben Kenneth Brandal – Håvard Øvrelid (August Brandal 45. minutt, Ben Buntu 74. minutt), Martinus Røyset Bakken (Markus Hareide i det 90. minutt), Runar Stranden.

*** Henrik Holstad

** Simon Holstad Grimstad

* Håvard Breivik

Resultata i ei målfattig 4.-div.-runde fredag: Hareid-Norborg 0-1, LGFK-Bergsøy 0-0, Emblem-Rollon 0-0, Hødd2-Volda 2-0. NB: Hødd2 har dermed sikra seg ei 7-poengs leiing i divisjonen før dei 11 siste kampane. Tabellen viser at Hareid er mellom dei laga som slepper inn færrast mål, samtidig som dei også er mellom dei laga som skorar sjeldnast.

TABELL: