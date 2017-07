Havila Holding AS kjøper Hotell Ivar Aasen

Familien Sævik kjøper gjennom selskapet Havila Holding AS 100 prosent av aksjane i Hotell Ivar Aasen av Sparebank 1 Søre Sunnmøre. Banken har eigd hotellet sidan 2013, då dei tok over hotelldrifta frå eigedomselskapet Regius Holding.

Havila Holding overtar hotellet frå 30. juni 2017, altså i dag.

- Me er glade for at ein profesjonell aktør innan eigedom og hotelldrift no tar over hotellet. Me i Sparebank 1 Søre Sunnmøre skal vere gode på å drive bank, ikkje hotell, seier Stig Brautaset.

Banken er glad for at dei har fått på plass ein avtale og meinar det er både bra og viktig med lokale eigarar.

- Vi er glade for at hotelldrifta går vidare til folk vi kjenner og som vi veit brenn for dette, seier Brautaset.

Å eige hotell er ikkje noko nytt for Havila Holding. Frå før eig dei 45 prosent av aksjane i Fosnavåg Vekst AS, som er eigedomsselskapet til Thon Hotell Fosnavåg. I tillegg driv Havila Holding eitt hotell i Torshavn på Færøyane med positiv utvikling.

Noregsferie er in

- Me ser ein sterk vekst innan turisme, med stadig meir kvalitetsmedvitne gjestar. Gjestane vil ha kvalitet og opplevingar med fjord og fjell, og er villige til å betale for dette, seier Per Sævik.

Potensialet for å kunne tilby akkurat dette, er det Per Sævik trekk fram som grunn for at Havila Holdning no tek over drifta av Hotell Ivar Aasen.

- Vi ser ikkje på dette som ei risikabel investering. I staden trur vi det både er fornuftig, spennande og økonomisk, legg Sævik til.

Gunther Dahler, som blir direktør på Hotell Ivar Aasen og allereie er direktør ved Thon Hotel Fosnavåg, ser det som svært positivt å ha med ein eigar som ser dei fantastiske moglegheitene som ligg i denne regionen, og som no vil vere med på vidare utviklinga av regionen.

- Hjørundfjorden har eit enormt turistpotensiale, det same har merkevara Sunnmørsalpane. Ser me dette i samanheng med reiselivsmeldinga som nettopp kom, der fokus er kulturturisme og korleis me kan skape reiselyst til Noreg, i Noreg og stimulere til å oppleve Noreg heile året, så har Hotell Ivar Aasen ei unik beliggenheit, seier Gunther Dahler.

Dahler nemner i samband med dette mellom anna gondolsatsinga i Loen, og trur at det vil ha klare, positive ringverknader for hotelldrift i heile regionen.

Namnet ein viktig identitetsfaktor

- I startfasa vil vi fokusere på korleis vi kan utvikle hotellet på ein god måte og halde hotellet i hevd. Så vil konseptutvikling skje i tur og orden, fortel Per Sævik.

Dei nye eigarane seier dei har vore i dialog med Thon i samband med overtakinga, men er tydelige på at namnet på hotellet vil vere det same som før.

- Ivar Aasen er ein viktig identitetsfaktor her på Søre Sunnmøre og namnet er godt, fortel Sævik.

Arbeidet med å få på plass ein dagleg leiar er inne i siste fase. Det blir også arbeidd med å pusse opp hotellet.