Kloakkdumping i Håheimstranda?

- Du kjenner at det er ei svak kloakklukt?, spør turgåaren då lokalavisa møter han på staden. Det stemmer. Det ligg ein svak eim av kloakk i området rundt den vesle elva som renn der.

- Det er nokre dagar sidan eg oppdaga dette. For to år sidan vart det tippa kloakkslam her, den gongen varsla eg kommunen, fortel mannen.

I området i og rundt elva ligg det ein tjukk masse. Fargen er brunraud, noko turgåaren meiner kan kome av jarnhaldig jord.

Han vurderer å melde saka til politiet.

- Dette har tydelegvis vorte ein dumpeplass. Eg meiner det bør takast prøve for å finne ut kva dette er for noko og kvar det kjem ifrå, seier mannen.