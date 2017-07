Nytt styreleiarverv til Kjersti Kleven

Kjersti Kleven er vald til ny styreleiar i SEA Europe, samanslutninga av verft og utstyrsleverandørar i Europa.

- Eg ser fram til å jobbe for den europeiske maritime sektoren i det som er krevande, men svært interessante tider, seier Kjersti Kleven, som også er styreleiar og eigar i skipsbyggingskonsernet Kleven.

SEA Europe organiserer 300 europeiske verft og over 22 000 små og store utstyrsleverandørar, og sysselset til saman over 900 000 tilsette.

- Bransjen produserer komplekse fartøy med teknologisk avansert utstyr som hjelper industrien med å møte strenge sikkerheits- og miljøstandardar. Dette gjer bransjen både økonomisk og strategisk viktig for Europa, og eg ser fram til å samarbeide nært med avgjerdstakarane i EU og politiske miljø elles for å sikre gode vilkår for industrien, seier Kjersti Kleven.