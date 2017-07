Oddbjørn Solheim fekk leiarstilling i politiet

51 år gamle Oddbjørn Solheim har tidlegare jobba i Søndre Buskerud politidistrikt i Drammen, i Kripos og i Gjensidige, før han vart fagansvarleg ved Politihøgskulen. I 2013 flytta han heim til Sunnmøre der han i dag er politistasjonssjef i Ålesund og driftseiningsleiar for dagens Nordre Sunnmøre, heiter det i ei pressemelding frå politiet.

I tillegg er det klart at Guttorm Hagen vert driftseiningsleiar for nye Søre Sunnmøre og lensmann i Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt.

Om Hagen heiter det i pressemeldinga at han frå Ørsta der han framleis er busett. Han fullførte Politiskolen i 1981, etter aspirantteneste ved Rauma lensmannskontor. Lensmannsbetjent ved Eid lensmannskontor i tre år, deretter lensmanns-/politibetjent ved Ørsta lensmannskontor fram til 2005. Har sidan då vore lensmann og driftseiningsleiar for Søre Sunnmøre.

I resten av fylket verft Per Karstein Røv (59) driftseiningsleiar for nye Romsdal og politistasjonssjef i Molde, og Bjørn Fiske (62) vert driftseiningsleiar for nye Nordmøre og politistasjonssjef i Kristiansund.