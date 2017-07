Skipsutstyr og design til islandsk fisketrålar

I mars i år kunngjorde det islandske reiarlaget HB Grandli at dei vil byggje ein ny fabrikktrålar med Rolls-Royce design. No er verftet bestemt, og Rolls-Royce har fått ein stor kontrakt på skipsutstyr i tillegg til designen.

Den 82 meter lange trålaren skal byggjast av Armon-verftet i Gijón i Spania. Det er andre gongen dette verftet byggjer fiskefartøy med design frå Rolls-Royce design. Det første fartøyet var norskeigde Ramoen på 75 meter.

Designen blir av typen Rolls-Royce NVC 375 WP, og utstyrspakken inkluderer ein Bergen B33:45 dieselmotor, saman med Promas integrert ror og propell, og Hybrid Shaft Generator som gir effektiv drivstoffutnytting. Rolls-Royce skal også levere elektrisk drivne vinsjer til HB Grandis nye trålar, inkluder trålarvinsjer drive av permanent magnetteknologi.

- Me har samarbeidd tett med reiarlaget for å designe ein trålar som blir mest mogleg effektiv med tanke på drivstoff og miljøomsyn, seier Monrad Hide, Vice President Sales i Rolls-Royce i ei pressemelding. Han fortel vidare at dei har tatt omsyn til komforten og tryggleiken om bord. - Dette blir ein av dei mest effektive og kostnadseffektive fartøya i verda, hevdar han.