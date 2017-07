I VM i 24-timarsløp

Løpet går i Victoria Park i Belfast kl 1300 norsk tid. Falk spring for Romerike Ultraløperklubb. Dei andre som deltek frå Noreg er Guro Skjeggerud, Romerike Ultraløperklubb, Bjørn Tore Kronen Taranger, Bergen Løpeklubb og Joar Flynn Jensen, Ski IL.

Therese Falk har ei lang meririttliste når det gjeld lange løp. På nettsida kondis.no heiter det at Falk sprang glimrande i under EM i gjor, då han vart nummer fire med ny norsk rekord på 228,223 kilometer. Seinare same år vann ho både kvinneklassa og totalt i 24-timarsløpet på Bislett.

kondis.no kjem til å rapportere frå løpet laurdag.