Tek turen til topps

Allereie torsdag morgon var det avreise til Juvass, som ligg ved foten til Galdhøpiggen. Der skal deltakarane, sju frå Søre Sunnmøre mottak og ein busett syrer, saman med ein lokal frivillig, Stig Grimstad, delta på Røde Kors sitt arrangement «Til Topps».

Gruppa starta allereie tidleg i mars å førebu seg på turen opp det høgaste fjellet i Nord-Europa. Med god hjelp frå Stig og Åse Grimstad, har deltakarane vore på fleire turar og fjelltoppar i lokalområdet. Dei har mellom anna gått i fjella på Flø, frå Veten, Smørkinna og over til Brørevatnet. På tur til Runde har dei òg vore. Det har omtrent vore ein tur kvar helg.

– Etter alle dei flotte turane vi har hatt i løpet av våren, er denne gjengen godt budde for å gå opp Galdhøpiggen, seier Stig Grimstad.

Det er godt aldersspenn i gruppa som skal av stad, der nokre er frå Syria og andre frå Iran. Fleire er van med å gå i fjellet frå heimlandet, medan andre har sitt fyrste møte med fjellturgåing denne våren.

Ein fellesnemnar for alle i gruppa er at dei ynskjer å bli betre kjent med norsk natur og er med på turen for opplevinga si skuld.

– Eg håper at eg på turen kan lære enda betre norsk. Kanskje kan eg få meg fleire vener på turen også, seier Fadl A.A. Naasani som kom frå Syria til Ulsteinvik for om lag eitt år sidan.

Arrangementet, som samlar innvandrarar og flyktningar frå heile Noreg, kan på fleire måtar vere ein god arena for å lære seg betre norsk.

– Det kjem folk frå fleire ulike land til dette arrangementet, og norsk blir difor eit slags fellesspråk. I tillegg kan det verke meir naturleg og ikkje så alvorleg å prate norsk når ein går på fjelltur, seier Ellen Hesselberg som arbeidar på mottaket.

Deltakarane og dei to lokale frivillige har kosa seg mykje i oppkøyringa til Galdhøpiggen-turen.

– Det har vore så kjekt å bli kjent med dei alle saman. Det er viktig at dei har nokon å prate med når dei skal lære seg språket, seier dei lokale fjellguidane Stig og Åse Grimstad, og oppfordrar med det fleire til å ta kontakt og prate med flyktningane på Hareidlandet.

Gleda er gjensidig, og deltakarane er godt nøgde med sine lokale guidar.

– Stig kjenner alt i fjellet. Han pratar om alt, både naturen og fjella, seier Fadl og Sami Razouk samstemt.