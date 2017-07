Integrering i tynn luft

- Eg er veldig glad no. Turen opp gjekk fint, og eg var faktisk førstemann opp, strålte Hiwa Khorand (26) på toppen av Galdhøpiggen.

Saman med rundt 1400 andre deltok han på Røde Kors arrangementet Til Topps i helga. Dette er Noreg sitt sprekaste integreringstiltak der flyktningar og innvandrarar går saman med frivillige frå Røde Kors til Galdhøpiggen og andre turmål i området. Som førebuing går deltakarane på turar i nærområdet der dei bur, og gjengen frå Ulsteinvik har gått på turar omlag kvar helg sidan starten av mars.

Nye vener og norsktrening

- Eg likar å gå på fjelltur og ville bli kjent med andre, difor meldte eg meg på Til Topps. Her har eg møtt hyggelige folk frå mange ulike stadar. Det er òg fint å øve på å snakke norsk, vi tvingast til å bruke språket på tur, fortalde Hiwa.

Han er kurder frå Iran og kom til Noreg for to år sidan. No bur han i Ulsteinvik, der han driv aktivt med springing. I byrjinga var det vanskeleg å bli kjent med nordmenn, men treningsturane med lokale frivillige har bidrege til lettare integrering.

- Eg har fått mange nye vener på turane, både nordmenn og andre. Eg vil fortelje om Til Topps og anbefale det vidare når eg kjem heim!

Laurdag morgon var gjengen frå Ulsteinvik spent, men klar for turen som dei snart skulle begi seg ut på.

- Eg gleder meg til å sjå utsikta på Galdhøpiggen, sa Awyar Nasriyan som er kurder frå Iran. Ho kom til Ulsteinvik for omlag 5 månedar sidan. Før det budde ho og familien i Volda i eitt år. Ho gjekk laurdag opp Galdhøpiggen saman med far sin Sadik Nasriyan.

- Eg tenkjer det blir veldig fint og trur det skal gå fint å gå. Kjempefint vêr er det òg i dag. Vi har trent mykje, så dette blir ikkje vanskeleg. Dessutan har vi lært mykje om fjell og tur av Stig (Grimstad), så dette skal gå fint!, la Fadl A.A. Naasani frå Syria til.

Friluftsliv som integreringsarena

- Vi ser at friluftsliv brukast meir og meir av innvandrarar som ein arena for å byggje nettverk, skape langvarige venskap, trene på å snakke norsk og lære sine nye lokalmiljø å kjenne, sa president i Noregs Røde Kors, Sven Mollekleiv, som òg var med på turen til Galdhøpiggen i helga.

Totalt har over 11 000 menneske frå rundt 70 ulike land tatt del i Til Topps sidan starten i 2007.

- Det var rekordstor påmelding i år med over 1400 deltakrarar som var med på Galdhøpiggen, Eventyrisen, blomstertur eller fisketur. Fredag kveld samla vi alle på ein stor utandørs kulturfest i Lom, fortalde prosjektleiar Kristin MacBeath.

Målet er meir fellesskap og betre folkehelse

Røde Kors arrangerar Til Topps saman med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Den Norske Turistforening (DNT) og KS (Kommunesektorens organisasjon). Miljødirektoratet, Asko og Tine bidreg til prosjektet.

- Målet med Til Topps er å bidra til betre integrering og folkehelse gjennom felles turopplevingar. Auka turglede og kjennskap til natur, nærmiljø og fjellvettreglar er andre suksessfaktorar. Bakgrunnen for at vi tok dette initiativet for 10 år sidan var at vi ynskte integrering i praksis. Vi ville få fleire til å delta i Noreg sin mest kjente aktivitet: Å gå på tur! Kort eller lang. Det har vi klart, seier Sven Mollekleiv.

Dette er første året ei gruppe frå Ulsteinvik er med på arrangementet. På laurdagen etter turen til Galdhøpiggen hadde gjengen frå Ulsteinvik grillfest saman med deltakarar frå Kristiansund.

- Eg vil ikkje heim, eg vil berre vere her. Det har vore så gøy, sa Awyar Nasriyan.

På heimvegen søndag tok gruppa turen innom Geiranger. Det har med andre ord vore ein innhaldsrik tur for alle.