Veit du kvar Berntmarka er?

Etter framlegg frå namnenemnda vedtok teknisk utval i Ulstein kommune samrøystes at bustadområdet vest for Solsida får namnet Berntmarka. Bustadfeltet er kalla opp etter den første eigaren av tomta, Bernt Osnes. Då Bakkegata fekk namn, i 1972, kom det framlegg om at vegen skulle heite Bernt Osnes gate. Grunngjevinga var at Bernt Osnes flytta ut frå det gamle Osnestunet (ved Kyrkjegardsvegen) etter utskifting kring 1860 og tok dette området som var utmark og rydda det til eit mønsterbruk. Han var også ein føregangsmann på sjøen og var den første som gjekk over frå ottring til møring med ny seglføring. For samtida si var han ein føregangsmann på både sjø og land, heiter det i sakspapira til teknisk utval.

Namnet har vore ute på høyring. Det kom ikkje merknader til namnet. Og no har altså teknisk utval vedteket at namnet blir Berntmarka.

Fleirbruksbygget

Arena Ulstein var arbeidstittelen på fleirbruksbygget som no blir bygt i Ulsteinvik. Her skal det bli idrettshall, symjeanlegg, bibliotek og klatrehall. Men no vil kommunen snu om på namnet, så Ulstein-namnet kjem først. Slik er praksisen på mange andre arena-bygg i landet, og for besøkande lag og organisasjonar kan det vere aktuelt å søkje etter anlegg i samband med arrangement/stemner. Anlegga i Kampdagboka til NHF er opplista alfabetisk. Eit søk etter eit anlegg i Ulstein vil då sjølvsagt starte på U.

Namnet har vore ute på høyring. Det kom inn ein merknad om at bygget heller bør heite Ulstein samfunnshus, då det er dekkande og betre norsk enn arena.

Men teknisk utval vedtok samrøystes at namnet blir Ulstein Arena.

Tuå

Teknisk utval vedtok samrøystes at vegparsell knytt til reguleringsplan Tueneset får namnet Tuå.

Namneforslaget har vore ute på høyring. Stadnamntenesta på Vestlandet meiner det hadde vore betre å kalle vegen Tua, då dei rår til at ein følgjer gjeldande rettskriving. Men Ulstein kommune vil heller bruke paragrafen i stadnamnlova som opnar for at ein leggje lokal uttale til grunn.

Seks turstiar

Teknisk utval vedtok også namn på seks turstiar: Gamleeidet, Vikseterbakken, Vikemark-kneika, Bugardsmyrane, Larsråsa og Mosdalen vart delt opp i Mosdalen og Årdalen.

Lindor Skeide nådde såleis ikkje fram med at turvegen ikkje bør heite Bugardsmyrane .

Namn på tjue kryss

Teknisk utval vedtok også namn på tjue vegkryss: Skeidekrysset, Reitenkrysset, Osneskrysset, Sjøgatekrysset, Sauneskrysset, Brattøyrakrysset, Skulekrysset, Vikebakkrysset, Støylekrysset, Hovsetkrysset, Varleitekrysset, Høddkrysset, Saunesmarkrysset, Holsekerkrysset, Dalakrysset, Strandkrysset, Hasundkrysset, Sundgotkrysset, Garneskrysset og Haddalkrysset.