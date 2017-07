På vakt for unge arbeidstakarar

I år som i fjor har LOs sommarpatrulje vore på plass på Hareidlandet for å sjekke at arbeidsforholda er som dei skal for unge arbeidarar.

Måndag fekk fleire bedrifter og butikkar besøk av "vaktbikkjene". Ein av fleire som vart intervjua denne dagen var Amanda Ramstad (16) som jobbar for Mix i Ulsteinvik. I dag er ho fast tilsett hjå storkiosken, men har vore ekstrahjelp sidan ho var 13 år. Det viser seg raskt at Ramstad jobbar innanfor trygge rammer.

- Det er svært godt arbeidsmiljø her, alle er gode vener og har god kontakt, seier Ramstad som både har arbeidskontrakt og har tidlegare fått opplæring.

Det er første gang Ramstad vert intervjua av LOs sommarpatrulje, og gir uttrykk for at ho har lært mykje nytt gjennom intervjuet. Ho har mellom anna fått innsikt i kva ein tariffavtale inneheld og kva eit verneombud er. Sjølv om dette har vore ukjent for Ramstad fram til no, viser det seg at Mix i Ulsteinvik både har tariffavtale og verneombud på plass.

- Det er veldig bra at sommarpatruljen kjem og intervjuar unge arbeidarar. Sjølv om vi har eit godt miljø her, betyr ikkje det at andre arbeidsplassar har det på same måte. I tillegg har eg lært fleire nyttige ting eg kan ha bruk for i seinare jobbsamanhengar, legg Ramstad til.

Vil gjere rettane til unge arbeidarar kjende

Dei to representantane frå LOs sommarpatrulje som intervjuar Ramstad denne måndagen, er Mathilde Nyhammer og Linn Olsen. Dei har begge tatt seg fri frå jobbane sine for å frivillig gjere denne viktige jobben. Nyhammer patruljerer for første gang, medan det for Olsen er tredje året.

Dei er begge med å patruljerer fordi dei er opptatt av at unge får kjennskap til sine rettar som arbeidstakarar.

- Eg fekk augene opp for LO då sommarpatruljen kom innom arbeidsplassen min sommaren for tre år sidan. Same dagen organiserte eg meg i LO. Eg er stolt over å kunne bidra i dette viktige arbeidet som LO gjer og hjelpe dei som treng det, seier Nyhammer som elles arbeidar på Coop OBS i Ålesund og for tida er ungdomskontakt i Handel og Kontor Noreg.

- Når ein er ung og har fått sin første sommarjobb, er det ikkje det første mange unge tenkjer på å sjekke at tilsetjingsforholda er som dei skal. Fleire er berre glade for at dei endeleg får løn. Om ting ikkje er på stell, kan det raskt oppstå vanskelege situasjonar. Difor er det viktig å gjere unge medvitne sine rettar, seier Olsen som sjølv var utsett for dårlige arbeidsforhold på ein tidlegare arbeidsplass. Grunna dette kom ho i kontakt med LO, som vidare hjelpte ho i situasjonen.

Det kan vere godt å ha ein uavhengig part som representerar ein i potensielle tvistesaker på arbeidsplassen. Dette kan LO bidra med.

Ta gjerne kontakt i ettertid

Etter omlag ein heil dag på sjekkrunde i Ulsteinvik sentrum, kan jentene melde om at dei ikkje har oppdaga alvorlege brot på arbeidsmiljølova.

- Alt er som regel som det skal, det er for det meste berre småting som raskt kan rettast opp i. Dessutan visar dei fleste vilje til å endre det som eventuelt ikkje er på plass, seier Nyhammer og Olsen og legg til slutt til:

- Om nokon har opplevd at dei ikkje har fått sagt alt dei ville sei, kan dei som vil gjerne kontakte oss i ettertid.

Meld frå!

Etter enda besøk på Søre Sunnmøre har LOs sommarpatrulje kome fram til at 28,1% av dei 96 bedriftene dei har besøkt bryt lova, kjem det fram i ei pressemelding. Dei har mellom anna funne brudd både på arbeidsmiljølova, opplæringslova og personvernopplysningslova. Oppfordringa er klar:

- Sei i frå om du opplever eller oppdagar kritikkverdige forhold på arbeidsplassen! Ingen andre gjer det for deg.

Som arbeidstakar har du mellom anna krav på: