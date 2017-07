Ulstein kommune ønskjer Ulsteinvik som stoppestad

Ulstein kommune hadde nyleg eit møte med Kystverket og Fiskeridirektoratet.

Der informerte Arne Runar Vik, assisterande rådmann, at det blir arbeidd emd hurtigbåtsamband jamfør at Stadtunnelen no skal byggjast. Det opnar for hurtigbåtsamband langs heile vestlandskysten.

Det er to alternative ruter. Båten kan gå ytre lei (Åramsundet via Flåværleia og Breisundet til Ålesund) eller indre lei (Rovde- og Vartdalsfjorden).

Ytre lei vil vere ekstre utsett for ruskute vêr, vind og grov sjø. Det kan føre til at båten nokre dagar i året blir kansellert. Indre lei er meir skjerma, men vil bruke litt lenger tid.

Om båten går indre lei blir det meir naturleg at han stoppar i Eiksund enn i Ulsteinvik, står det i referatet frå møtet.

- Ulstein kommune går i utgangspunktet inn for at sambandet skal gå i ytre lei med Ulsteinvik som stoppestad i vår kommune, står det vidare i referatet.

Kystverket hadde ikkje sterke meiningar om temaet.