Fem vil bygge ny ferjekai

Det er oppsummeringa frå Statens vegvesen etter at fristen for å levere tilbod har gått ut. Prosjektleir Ole Kristian Birkeland seier dei no skal evaluere tilboda før dei avgjer kven som får oppdraget.

Her er lista over entreprenørane og tilbodssummen:

Tilbydar Tilbodssom uten mva Implenia Norge AS 87 854 440, K. Aurstad AS 88 808 051, Mesta AS 77 097 838, Veidekke Entreprenør AS 80 367 232, Christie & Opsahl AS 73 195 270,

Bygginga av ny ferjekai og oppstillingsareal på Sulesund skal starte til hausten. Den gamle kaia har bare få år igjen i full drift, og frå 1. januar 2019 skal det settas inn tre nye elektriske ferjer på sambandet. Ei ny kai som er tilrettelagt for elektriske ferjer må derfor være på plass før 1. januar 2019, heiter det i pressemeldinga frå vegvesenet.