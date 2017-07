Båtane får liggje ut 2020

Før sommarferien vedtok teknisk utval i Ulstein komune samrøystes at Borgstein AS får løyve til å ha tre offshorefartøy liggjande i opplag på Saunes, der dei ligg no. Skipa skal få liggje der fram til 31. desember 2020.

Utvalet ser at tiltakt kan føre til ulemper for omgjevnadene, men meiner likevel at fordelane reiarlaget (Island Offshore) har ved å ha skipa liggande der er klart større enn ulempene det medfører for naboar og lokalmiljøet elles.

Gjerne ha båtane i Haddal

I vedtaket oppmodar utvalet Borgstein så langt som råd å bruke andre alternative plasseringar for skipa, som ved Ulstein Betongindustri i Hadda l.

Det blir sett krav om at støy frå, og bruk av lys på skipa, skal vere på eit absolutt minimum. Vidare skal skipa vere kopla til landstraum og motorar skal i hovudsak vere slått av.

Det var sommaren 2015 at Ulstein komune gav løyve til at skipa fekk liggje eit år. Så vart løyvet forlenga eit år til. Og no får dei altså liggje ut 2020.