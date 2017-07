Søkjer aktivitetsvener

Gjennom tilbodet Aktivitetsven vil Ulstein kommune, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Ytre Søre Sunnmøre demensforeining og Ulstein Frivilligsentral, gi menneske med demens fleire aktivitetar og gode opplevingar i kvardagen.

Målet er auka livskvalitet for personar med demens i samarbeid med frivillige. Dei søkjer no etter frivillige som kunne tenkje seg å bli aktivitetsvener.

- Alle er velkomne til å bli aktivitetsven, der er inga aldersgrense. Ein kan vere aktivitetvener i gruppe eller vere aktivitetsven ein og ein, seier Kristine Dale som er folkehelsekoordinator i Ulstein kommune.

Fritidsaktivitetar og gode opplevingar har positiv effekt. Sjølv for menneske der sjukdomen har kome så langt at opplevingar raskt vert gløymde, viser det seg at dei gode kjenslene og stemninga varer.

- Å vere aktivetetsvenn er enkelt. Du treng berre å gjere noko du likar, saman med ein som har demens. Saman kan dokke til dømes gå tur, spele spel, gå på teater, konsert eller kino, fiske, male, gjere hagearbeid, - eller møtast for ein kopp kaffi og ein prat. Berre fantasien set grenser for kva ein kan gjere saman, skriv Ulstein kommune på sine nettstadar.

Aktivitetsvener vil få opplæring og oppfølging

- Ordninga skal ta hand om både den frivillige og personen med demens på ein god måte. Difor vil aktivitetsvener få opplæring og oppfølging for å bli trygg i rolla. Dei vil til dømes få kurs med fokus på nyttig og relevant kunnskap i møtet med ein med demens, legg Dale til.

Kersti Hasund, som saman med Mari Ann Vattøy er representantar for Ulstein i styret for Søre Sunnmøre Demensforeining, håper fleire vil engasjere seg i tiltaket.

- Eg vil oppfordre interesserte til å melde seg på kurset og å stille opp som aktivitetsven. Det vil forhåpentlegvis gi dobbel glede, seier Hasund og poengterer:

- Det er opp til aktivitetsvenen å avgjere kor ofte han/ho har tid til å stille opp, og det er ok å ta pause, om ein har det travelt ei periode.

Det er planlagt to kurskveldar i september. Etterkvart vil det bli arrangert erfaringssamling for dei som engasjerer seg.

Nasjonalforeningen for folkehelsen gir økonomisk støtte til tiltaket gjennom kursing og annonsering. Ei arbeidsgruppe i Ulstein har no fordelt ansvaret for å organisere ordninga og håper mange vil bidra

Frå før av har Ulstein kommune ei støttekontaktordning, men det er første gang kommuna har tilbodet Aktivitetsven.