P olitiet i Møre og Romsdal melde via Twitter natt til laurdag at ein mann i Ulsteinvik var pågripen for å ha kome med truslar på sosiale medier. Mannen vart sett i arresten i Ålesund.

- Sjølve aksjonen var over i natt, og han vart sett i arrest. No er saka sendt vidare til etterforskning, kunne politiet melde i dag tidleg.

Saka vert oppdatert.