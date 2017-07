Ny undersøking i Ulstein

Tidlegare har kommunen hatt innbyggarundersøking i 2013 og i 2015. Ifølgje kommunen si eiga nettside har dei to undersøkingane vist ei betring av dei kommunale tenstene, men at det også finst forbetringspotensial.

Den første undersøkinga vart gjort for fire år sidan. Kommunen har bestemt at det skal gjennomførast slike undersøkingar med jamne mellomrom.

Årets undersøking skal gå ut til rundt 2500 innbyggarar over 18 år i starten av september. Fristen for å svare er rundt 20. september, slik at politkarane skal kunne ta omsyn til svara når dei skal vedtak budsjett- og økonomiplanen i desember.

I dei to tidlegare undersøkingane fekk Ulstein kommune inn rundt 700 svar.