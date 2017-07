Sikker levering av elektronisk avfall

Det står no ei slik boks i Saunesmarka og ei på Mjølstadneset, på miljøstasjonane til SSR.

På heimesida si skriv selskapet at dette er ei ordning levert av Norsirk, og at målet er at det skal vere trygt å kaste avfall som kan innehalde personlege data. Det kan vere pc-ar, mobiltelefonar og nettbreitt.

Dei såkall S-boksane (s for sikker) er låste, og berre dei tilsette i Norsirkt har nøkkel. Oppmodinga frå SSR er at du må vere heilt sikker på at du ikkje puttar noko i desse boksane som du må ha tilbake.