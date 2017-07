Tilbyr ikkje TAF det komande skuleåret

- Det første inntaket er som forventa og søkinga held seg stabil. Den største endringa i år er at vi ikkje kan tilby teknisk, allmennfaqleg utdanning (TAF) og at det for første året på lenge vert tre i staden for fire klasser i alle trinn på studiespesialisering, seier Margaret Alme, rektor ved Ulstein vidaregåande skule (UVS).

Det er to grunnar til at skulen ikkje kan tilby TAF frå hausten av. Ein, fordi søkjartalet for primærveljarar var for lavt, og to, fordi marknaden gjer det vanskeleg å skaffe læreplassar til elevane.

- Kor mange søkjarar ein må ha for å setje i gong ei studielinje er politisk styrt. Eg meinar at det for om lag to år sidan vart bestemt at ein må ha minst ti primærsøkjarar for at ein kan tilby ei studielinje, og dette året hadde vi ni primærsøkjarar på TAF. Dessutan har det vore problematisk å finne læreplassar til elevane på denne linja grunna marknaden for industrien her i området, fortel Alme og legg til:

- Vi har eit ansvar for elevane vi tek inn, at dei skal få eit studielaup på fire år som har innhald og som er meiningsfylt. For å kunne gi dei det, må vi ha læreplassar til dei og bedriftene må ha noko å gjere. Vi må berre beklage at det har blitt slik denne gongen, seier Alme som håper ting vil snu slik at skulen kan tilby TAF igjen frå hausten 2018.

Dei som søkte seg til TAF har fått beskjed om at linja ikkje vil bli tilbydd, og alle har fått moglegheit til å gjere omval. Alme håper fleire av dei som i utgangspunktet søkte seg til TAF, no har søkt seg til studiespesialisering på UVS.

Tre klasser for studiespesialisering

Skulen vil frå hausten av ha berre tre klasser i alle tre trinn på studiespesialisering.

- Vi skulle gjerne hatt fire klasser på studiespesialisering, men søkjartalet har vore for lågt til å kunne fylle fire klasser. Dette har med konkurranse frå andre linjer å gjere, men det kan også ha ein samanheng med årgangstalet, at talet sekstenåringar ikkje er så høgt dette året, seier Alme.

Dette første inntaket omfatta elevar med ungdomsrett, ein lovfesta rett for ungdom som har gjennomført grunnskule eller tilsvarande opplæring innan fylte 24 år.