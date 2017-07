Køyrde 101 km/t i 60-sone

Ei kvinne som er busett på Ytre Søre Sunnmøre har forklart Søre Sunnmøre tingrett at ho sat i eigne tankar då ho i mars i år vart stoppa i fartskontroll. På ei strekning i Ulstein kommune med 60-sone, vart farta på bilen hennar målt til 101 km/t.

Kvinna har tilsått utan atterhald, men hevdar det er første gong ho har gjort noko slikt, og at ho angrar veldig.

Ho vart stoppa i fartskontroll klokka 11.00, på ei strekning der det verken er fortau, gang- eller sykkelbane, men hus langs vegen på høgre side.

Retten har konkludert med at ei høveleg straff er fengsel i 14 dagar, men at fullbyrdinga av straffa skal utsetjast med ei prøvetid på to år.

I tillegg må ho punge ut med 10.000 kroner til statskassa, og vere utan førarkort i 8 månader.