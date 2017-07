Arbeidsløysa nede i 2,9 prosent i Møre og Romsdal

Delen heilt ledige er no på 2,8 prosent av arbeidsstyrken nasjonalt.

Bruttoarbeidsløysa, som også inkluderer arbeidssøkjarar som deltar på tiltak frå Nav, fall med 1.300 personar, skriv NPK-NTB .

– Arbeidsløysa heldt fram å falle i juli. Så langt i år har talet på heilt ledige falle med meir enn 7.000 personar, justert for normale sesongvariasjonar. Betringa har komme over heile landet, også i fylka som vart hardast ramma av nedturen i oljebransjen, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i Nav til NPK-NTB .

Ved utgangen av juli var det registrert 77.431 heilt arbeidsledige, 26.076 delvis ledige og 13.712 arbeidssøkjarar på tiltak hos Nav. Det er ein nedgang på høvesvis 10.300, 1.408 og 1.873 frå same tid i fjor.

Det er blant unge under 30 år at nedgangen i tal arbeidsledige har vore størst nasjonalt. Det er registrert heile 4.497 færre heilt arbeidsledige i juli i år, samanlikna med fjoråret. Det gir auka optimisme for framtida.

Situasjonen i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal er det i utgangen av juli registrert 4.027 heilt utan arbeid, som er ein nedgang på 13,2 prosent frå same månad i fjor. Det er 615 færre arbeidsledige enn på same tid i fjor, og no ligg arbeidsløysa på 2,9 prosent.

- Til saman gjev dette ei brutto arbeidsløyse på 4 850 personar i fylket. Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no 2,4 prosent for kvinner og 3,3 prosent for menn, skriv Nav Møre og Romsdal i ei pressemelding.

