Drakk vin og køyrde til Ulsteinvik

Ein fredagskveld for nokre månader sidan sat ein mann frå Ytre Søre Sunnmøre heime åleine på ein fredagskveld. Han tok seg eit par glas med raudvin, sovna på sofaen, sov nokre timar, og kjende seg utkvild då han vakna. Han tok seg derfor ein dusj og køyrde mot Ulsteinvik sentrum for å kjøpe seg mat og røyk.

Men politiet var ute på promillekontroll, og han vart huka inn på ei lomme langs vegen. I staden for å køyre forbi og stoppe, valde han å køyre inn bak politibetjenten.

Det viste seg at alkoholkonsentrasjonen låg i den nedre delen av intervallet, og då saka hans var oppe i Søre Sunnmøre tingrett for kort tid sidan, fann retten det det rett at reaksjonen vart bot og fengsel på vilkår.

Men retten fann det straffeskjerpande at mannen ikkje stansa straks då politibetjenten gav stoppsignal. Politibetjenten måtte gå til sides for ikkje å bli truffen av bilen hans.

I tillegg vart det funne 4 rivotril og 4 xanor-tablettar under ei ransaking heime hos han. Mannen hadde ikkje resept på desse tablettane.

Mannen har tilsått utan atterhald.

Dommen vart altså fengsel på vilkår i 12 månader, med ei prøvetid på to år. Ei bot på 65.000 kroner og tap av førarretten i 12 månader.