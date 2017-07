Eiksundtunnelen er er open igjen

Klokka 19.04 melder politiet at Eiksundsambandet er opna opp att.

Tunnelen vart stengd klokka 18.35 søndag, etter at det byrja å brenne i ein bilmotor inne i tunnelen.

Brannbil og ambulane kom til staden, og det var ei lita stund mange bilar som stod og venta utanfor tunnelopningane.

SLØKT

Klokka 18.56 melder politiet at brannen er sløkt, og at det vil opne for fri ferdsel gjennom tunnelen så raskt som råd.

Og klokka 19.04 kom altså meldinga om at det igjen er fri ferdsel gjennom Eiksundtunnelen.