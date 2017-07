Lær deg sjøvett

Kvart år arrangerer Redningsselskapet (RS) sommarskule for born mellom 9–13 år. Målet er at borna skal lære seg sjøvett.

Med fokus på vestbruk lærer borna å segle, padle, ro, føre motorbåt, førstehjelp og dei mest brukte knutane. I tillegg vektleggjast det sosiale og at alle som deltek skal oppleve meistring og knytte nye venskap i løpet av sommarskuleveka, skriv selskapet i ei pressemelding.

Sommarskulen, som går måndag-fredag frå kl. 09.00-16.00, vert som regel raskt fullbooka, men Redningsselskapet melder no om at der framleis er plassar ledige på Kjeldsund.

– Vi har no 12 plassar ledige av totalt 25. Det brukar å fyllast opp litt seint, men skulen brukar alltid å ha fullt tal påmelde. Jungeltelegrafen har kanskje ikkje fungert så godt som han vanlegvis gjer, seier Kenneth Nilsen, rådgjevar for Region Midt-Norge i Redningsselskapet, med eit smil til Vikebladet Vestposten.

Nilsen trekk fram to viktige ting når han vert spurt om kvifor folk bør melde seg på sommarskulen.

– Det er to aspekt, det dei lærer og det sosiale. At ein får nye venskap og lærer mykje nyttig om det å vere på sjø. Eg oppfordrar alle til å melde seg på, seier Nilsen og legg til:

– Der er mange som er med år etter år, fordi dei syns det er kjekt å vere med på sommarskulen, då dei lærer mykje nytt og treff nye folk. Det er eit veldig populært tiltak, så no håper eg at folk hiv seg rundt. Når det plutseleg losnar og folk byrjar å melde seg på, så er det kanskje fullt om to dagar, fortel han til slutt.