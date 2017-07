Politiet måtte natt til søndag rykke ut til Hareid etter at kom melding om at nokre personar hadde barka saman i ein slåstkamp. Twittermeldinga frå politiet fortel ikkje om nokon vart skadde under slåstinga.

Politiet har ikkje twitra om andre hendingar i Hareid og Ulstein i løpet av det siste døgnet.