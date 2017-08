- Har lenge vore interessert i Beite

Då møter tredjedivisjonslaget Lysekloster til toppoppgjer på Brattvåg stadion.

Onsdag vart det klart at 21-åringen er ferdig i Hødd. Dei to klubbane vart samde om ein overgang for Beite, som kom til Hødd før 2014-sesongen. No har han skrive kontakt med Brattvåg ut 2019.

På heimesida til Brattvåg seier trenar Per Gidlund at han er veldig fornøgd med at klubben har sikra seg Beite.

- Han er ein spelar vi har vore interesserte i over ein lenger periode, og vi vil takke Hødd for eit godt samarbeid rundt overgangen.