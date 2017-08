- Kan bli laserkontrollar

Torsdag fortalde Vikebladet Vestposten at gjennomsnittsmålinga i Eiksundtunnelen har vore ute av drift sidan tidleg i 2015, det kan du lese om her:

Guttorm Hagen seier politipatruljane køyrer gjennom tunnelen heile døgnet, og at inntrykket deira er at trafikken vanlegvis flyt godt. Men etter at det vart kjent at fartsmålinga i Eiksundtunnelen ikkje fungerer, seier Hagen:

- Det er halde laserkontrollar i Ellingsøytunnelen og i tunnelane på Kvivsvegen, så slike kan kome også i Eiksundtunnelen.

Han rår folk til å halde fartsgrensa, unngå saktekøyring og ikkje jage.

- Ein kjem raskt nok gjennom tunnelen viss ein held fartsgrensa, slik unngår vi ulukker. Eg håper Statens vegvesen rettar feilen snart, seier Hagen.

Ifølgje vegvesenet skal fartsmålinga i Eiksundtunnelen fungere igjen i løpet av hausten.