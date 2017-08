Forside / Nyhende Krevjande tilrettelegging for miljøferjer

Krevjande tilrettelegging for miljøferjer

I Møre og Romsdal blir det no arbeidd for fullt med å leggja til rette for at åtte ferjekaiar i fylket dei neste fire åra skal kunna ta imot nye miljøferjer. Omlegginga er både dyr og arbeidskrevjande.

– Vi har ei utfordring med at ferjesambanda ligg i utkanten av straumnettet, med andre ord har vi store straumbehov der straumnetter er svakast, seier Magne Hanestadhaugen i samferdselsavdelinga i fylket til NRK. Både reiarlag, nettselskap og vegvesenet arbeider no med å leggja til rette for dei nye miljøferjene. Arbeider medfører store kostnader. Ifølgje kanalen vil det kosta fleire hundre millionar kroner å få nok straum til dei åtte ferjekaiane. Mesteparten av ladinga vil skje om natta, men dei nye ferjene vil også ha behov for å bli lada etter kvar tur. Dette kan igjen påverka kor hyppige ferjeavgangar dei ulike sambanda får. Sambanda Hareid-Sulesund og Aursnes-Magerholm står først i køen for dei nye ferjene. Deretter står sambanda Seivika-Tømmervåg og Edøya-Sandvika for tur. Blir lest no