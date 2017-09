På parkeringsplassen ved administrasjonen til Rolls-Royce i Ulsteinvik finn ein av årets store bil- og motorhappenings i regionen stad laurdag. Cato Voldsund og dei andre «Nyekyrkjekarane» har jobba på spreng i lengre tid for å få alt på plass før den store dagen. I alt skal over 70 nybilmodellar stillast ut, men også mange flotte motorsyklar blir å sjå. Det har faktisk vore så stor pågang frå aktørar kring denne messa, at arrangørane blei nøydde til å takke pent nei til fleire.

– Det har vore ein enorm interesse frå bransjen kring Ulsteinmessa, og det er sjølvsagt veldig gledeleg. Dette blir ei flott messe, ei messe for alle, seier Cato Voldsund.

Han fortel at sjølve messa opnar klokka 11 laurdag, men at ordførar Knut Erik Engh (Frp) står for den offisielle opninga ein halvtime seinare.

Bildropp og auksjon

Ulsteinmessa blir ikkje berre gromme, blankpolerte bilar og motorsyklar, men også ei messe med fleire spanande og viktige programinnslag. Til dømes skal bilar droppast frå store høgder. Men det er ikkje mest for moro skuld.

– Trafikklærar Kjell Erik Rotevatn kjem for å vere kommentator under desse spektakulære droppa, der ein liten og ein stor bil blir sleppt frå. Her får bilførarar i alle aldrar sjå konsekvensen av å ikkje ha på setebelte, og av å ha lause gjenstandar i bilen. Så kjem Ulstein brannvesen med blålys og fullt klippeutstyr, for å demonstrere korleis dei jobbar for å få ut fastklemte personar. Dette blir kanskje det viktigaste innslaget på programmet, og noko å få med seg, seier Cato Voldsund.

Så er det klart for auksjon av mange flotte gjenstandar donert av sponsorar og utstillarar, leia an av auksjonarius Åge Grimstad.

– Her er det snakk om flotte gjenstandar til ein totalverdi på over 100.000 kroner, seier Cato Voldsund.

Helikoptertur og tombola

Utanom programmet blir det mykje anna. Her kan det nemnast helikoptersightseeing og den «feitaste» tombolaen nokosinne.

– Det at messa blir same dag som jubileumskonserten til Ulstein Group blir ikkje noko problem, for når konserten er over i dokkhallen, ventar det nygrilla mat til sals på messeområdet, fortel Voldsund.