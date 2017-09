Haustutstilling i Hareid kunstlag

Antje Meier:

Fotograf med hovudfokus på naturfotografering, bosatt i Volda. Antjes fotointeresse startet allerede i barndommen i Tyskland og utviklet seg parallelt med andre kreative interesser, som for eksempel akvarellmaling, men ble først til en virkelig pasjon de senere årene. Å bosette seg på Sunnmøre betyr å kunne kombinere fotografi med friluftsliv, både på fjellet og på/under vannet. Landskapet med sitt raskt skiftende vær blir til et «lerret» for å fange stemninger som lyset skaper.

Antje jobber som lektor i matematikkdidaktikk ved Høgskulen i Volda, og det er kanskje ikke tilfeldig at ho er spesielt opptatt av linjer, former, strukturer og lys og skygge.

En mentoring med naturfotografen Terje Hellesjø (Sverige), samt kurs med Bruce Barnbaum (USA) og Robert Sannes(Oslo) har vært viktige steg i utviklingen av en personlig stil. Også editoren og curatoren Julie Grahame (USA) har gitt vesentlige impulser.

Antje har deltatt på ulike fotoutstillinger i Norge og har hatt en separatutstilling i Volda i 2014 og 2016.

Anne Marie Vaagen Hareide:

Født og oppvokst i Ålesund, men har bodd hele mitt voksne liv på Hareid. Tok til med realiseringen av min ungdomsdrøm da jeg ble pensjonist, og har stort sett malt siden. Jeg har deltatt på mange kurs der jeg har fått innføring i ulike teknikker, og har fått være utstiller mange ganger, mest på Hareid, men også på steder som Vinstra og Ålesund. Da jeg var 85 år hadde jeg separatutstilling på Hareid, og i fjor en utstilling sammen med en annen kvinne på Hareid.

Oddgeir Hessen:

Er fra Ålesund og bor på Hessa. Min interesse for akvarellmaling ble fanget for 25 år siden, og som delvis selvlært har jeg søkt å utvikle meg bl.a. gjennom tilgjengelige opplæring fra internasjonalt kjente kunstnere, hvorav Joseph Zbukvic og Alvaro Castagnet er mine største forbilder.

I mine bilder henter jeg helst motiver fra naturen og byen, og da som oftest fra stedsnære områder.

Cornelia Skuggen:

Driver Celsius Glass Studio på Devoldfabrikken i Langevåg.

Jeg har hele livet vært opptatt av å gi form til materialer omkring meg. Som glassblåser finner jeg tilfredstillelse i å bruke kroppen til å blåse liv i dødt materiale. Arbeidene krever at jeg er totalt til stede: «Du må ha en sterk intensjon og samtidig tåle at det ikke alltid er du som er sjefen.»

Når jeg former produktene, inspireres jeg av at disse skal tas i bruk av andre. Kolleksjonen kjennetegnes av delikate fargekombinasjoner og et stilrent formspråk.

Celcius Glass Studio: Shaped not by force, but by humble intensions.

Jeg er utdannet fra Glasskolan Kosta i Sverige og KADK- Kunstakademiets Designskole på Bornholm i Danmark.

Astrid Hestholm:

Er frå Hareid, bor i Fosnavåg. Eg jobbar for det meste i steingodsleire og porselen, men òg med teikning og maling i akryl. Arbeida strekkjer seg frå det bruksfunksjonelle til den skulpturelle forma.

Utdanning frå Bergen kunst og handverksskule.

Elliot Vasstrand Hodge:

er 17 år og frå Hjørungavåg. Han har delteke på kunstgrupper i Hareid kunst og kulturskule sidan han var 6 år. Han har delteke på ei utstilling i Misund. Han teiknar mykje fabeldyr og malar med akryl.

Arnfinn Stordal:

Er frå Hareid og har utdanning frå Oslo Tegne- og maleskole og SHKS-Statens håndverks-og kunstindustriskole. Han driv mest med tresnitt og maleri.

Cecilie Lied Hole:

Er frå Herøy, bor no på Hareid. Ho har si utdanning frå Kunst og handverkskulen i Volda og Ålesund kunstfagskole.

I bileta sine nyttar Cecilie mixmedia teknikkar: Foto, collage, spraymaling, sjablong og tradisjonelle teikning og maling vert sett saman til spanande motiv. Ho er særleg inspirert av «Street art», «pop surrealisme» og generell undergrunn kunstbevegelse.

I 2004 hadde Cecilie si debututstilling i «Galleri Fallera», og har sidan delteke på mange utstillinga rundt om i fylket.

Helge Brandal: Er oppvaksen i Brandal og bur der no. Fotoa han har på utstillinga er ved sjø og fjell. Han tek mest naturbilder, men også gatefoto og portrett. Han er ein amatørfotograf som alltid har likt å ta bilder.

Temakveld,