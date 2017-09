Arbeidsløysa held fram med å stige

Sjølv om NAV melder om den lågaste arbeidsløysa på 2 år, har arbeidsløysa i Ulstein og Hareid stige siste månaden. Hareid har dei høgaste arbeidsløysa i fylket med 5,9 prosent. På andreplass finn me Ulstein med 5,7 prosent.

Herøy har ei arbeidsløyse på 4,7 prosent, Sande 3,4 prosent og Vanylven har berre 1,5 prosent.

I Volda er arbeidsløyse 2,5 prosent og i Ørsta 2,7 prosent.

Fleire ingeniørar i arbeid

NAV melder at det har vore god utvikling i arbeidsløysa både i Møre og Romsdal og i resten av landet.

Det har vore ei lita auke i talet på ledige under 30 år, men denne aldersgruppa har like vel hatt ei positiv utvikling over tid.

- Blant yrke er det størst prosentvis fall i arbeidsløysa innan yrka ingeniør og IKT-fag, seier fylkesdirektør Stein Veland i ei pressemelding.

Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no på 2,8 prosent. Ho er 2,2 prosent for kvinner og 3,2 prosent for menn.

Arbeidsløysa i Noreg er på 2,7 prosent.