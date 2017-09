Glimt frå Ulsteinmessa

Over 70 ulike bilmodellar er stilt ut under årets Ulsteinmesse. I tillegg har arrangørgruppa "Nyekyrkjekarane" stelt i stand mykje godt program.

Ordførar Knut Erik Engh (Frp) fekk æra av å ønskje folk velkomne til messa, og stod så for den offisielle opninga av ho. Under opninga song både Tween Sing, Ten Sing og Korklubben.

Så var det klart for bildropp (sjå eiga sak), for å rette fokuset på trafikktryggleik og setebeltebruk. Etter dette var det auksjonariius Åge Grimstad som tok over stafettpinnen, og auksjonerte ut mange flotte gjenstandar Ulsteinmessa har fått frå sponsorar og bilforhandlarar. Så var det klart for trylleshow med Torgeir Pilskog Rørvik og Frank Odin Grønvik.

Under Ulsteinmessa er det også hoppeslott, helikoptersightseeing og mykje anna moro.

Vikebladet Vestposten kjem med fleire bilete, mellom anna frå konsertane til Bakarbandet og Slaktarbandet laurdag kveld.