- Det er nok mange av dei minste som tenkte at dette såg tøft og spanande ut, men for dei som er noko eldre, som kanskje skal ta eller nettopp har tatt lappen, trur eg nok denne framsyninga gav dei ein liten skremmar. Det var også det som var poenget med desse bildroppa. Det skulle få både små og store til å tenkje over kor farleg det kan vere å kome ut for ei ulukke. Ein må tenkje tryggleik, alt i frå å ha på seg setebelte, uansett kor langt ein skal, til å tenkje over kor trygg bilen ein har eigentleg er, seier Kjell Erik Rotevatn.

Han er til dagleg trafikklærar og dagleg leiar i Rotevatn trafikkskule, og veit svært godt kva han pratar om. Difor var han også hanka inn som kommentator under dei heftige bildroppa på parkeringsplassen like ved "Gullblokka" i Ulsteinvik sentrum. Første blei ein mellomstor Opel sedan droppa frå rundt 20-25 meter, før ein liten Renault møtte same skjebnen like etter. Begge droppa skulle simulere korleis det hadde vore å opplevd eit bilkrasj i rundt 80 kilometer i timen.

- Som både små og store kunne sjå her i dag, er det enorme krefter i sving i slike situasjonar. Har ein ikkje tenkt trafikktryggleik kan det gå liv i slike samanstøytar. Dette viser kor viktig det er å tenkje tryggleik, seier Kjell Erik Rotevatn.

