Ulstein kommune vil leige seg inn i garasje

Rådmannen argumenterer med at mangel på overbygde parkeringsplassar er eit hinder for vidare utvikling av Ulsteinvik sentrum, derunder for utbygging av bustader i sentrum.

Difor til kommunen leige parkeringsplassar i parkeringskjellaren som blir bygt i Bjørndalsvegen 2, i samband med bygging av nye bustader.

Det har vore diskutert om kommunen bør opprette eit aksjeselskap for å få lov til å kjøpe parkeringsplassane, men om dei gjer det kan ikkje aksjeselskapet ta opp lån for å finansiere utbygginga. Då må pengane takast frå fond.

Rådmannen skriv vidare at det er viktig å vere merksam på at ein ikkje kan etablere eit aksjeselskap for å ta over eigedom. Det er krav om at selskapet må ha ein forretningsmessig karakter» og vilkåret om tilknyting til det offentlege som kan valde utfordringar.

Han rår difor Ulstein formannskap til å godkjenne leigeavtalen for 95 parkeringsplassar for 20 år. Avtalen hindrar ikkje ei framtidig oppretting av eit As dersom kommunen finn dette ønskjeleg og det kan gjennomførast innan regelverket.