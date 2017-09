Haavik fungerande lensmann

Even Haavik er no fungerande lensmann i Ulstein og Hareid, etter at Leif Arne Mork fekk permisjon for å jobbe ved den nye operasjonssentralen i Ålesund.

– Det skal kome ein fast lensmann ved kontoret, og eg reknar med at det skjer i god tid før vi skal vere ferdige med omorganiseringa 1. april neste år, seier einingsleiar i politiet på Søre Sunnmøre, Guttorm Hagen.

- Meir synleg

Hagen seier kontoret i Ulsteinvik har normal drift, og at folk flest vil merke eit meir synleg politi i tida som kjem.

Han viser til at at politiet var til stade på 100-årsfesten til Ulstein Group laurdag.

- Vi er er svært fornøgde, og alle rapportar er positive, seier han.

Politistudentar

Lensmannskontoret i Ulstein/Hareid har også nyleg fått fire politistudentar.

Desse skal vere på kontoret heilt fram til juni neste år.