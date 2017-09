Ny utmerking til Bror Magnus

Operatalentet Bror Magnus Tødenes frå Eiksund fekk i helga ei utdelt ein ny pris: Jussi Björling Society Prize 2017. Det var dottera til Jussi Björling, Ann-Charlotte Bjørling, som overrekte prisen til Tødenes. Han fekk overlevert ein flott krystallvase med inskripsjonen: "Bror Magnus Tødenes. A voice for a wide audience which will want to listen to a light and Nordic tenor sound.”

Tødenes fortel til Vikebladet Vestposten at han fekk prisen overlevert på eit stort arrangement på Strömsbruk i Sverige, der faren til Jussi Björling var fødd. Der hadde han og kjærasten Ida Kathrine Hagen Johansen konsert.

- Song de noko Jussi-stoff?

- Berre Jussi-stoff. Litt Tosti og Grieg, så La Boheme til slutt.

For nokre år tilbake gav Bror Magnus Tødens ut ein cd som han kalla "Remembering Jussi". Han synest det er ei ære å motta ein pris som ber namnet til hans største forbilete.

- Det er stort, kommenterer han til Vikebladet Vestposten.

Den yngste prisvinnaren

Bror Magnus Tødenes er den yngste prisvinnare, skriv Jussi Björling Society. Dei skriv i grunngjevinga at det kan verke modig å tilrå ein slik ung kandidat, men føresetnadene hans for framtidig suksess innan song ser ut til å vere ekstremt gode. Han har alt oppnådd internasjonal merksemd og har sunge i både Salzburg og Vienna.

24-åringen er akkurat ferdig med eit år ved Wiener Statsoper.

For tida er han heime og slappar av i Stavanger, men han har meir spennande på programmet utover hausten.

Her kan du høyre han syngje.

Her kan du lese meir om grunngjeving for prisen.