Ute av drift minst ei veke:

– Vi beklagar dette så mykje. Det er skikkeleg trasig, både for oss og dei reisande, kommenterer regionssjef Inge Andre Utåker i Norled.

Tidleg om morgonen sist fredag, rende «Ullensvang» seg inn i søre molo då ho var på veg ut frå Hareid og i retning Sulesund. Ferja vart sendt til Myklebust Verft i Gursken for å bli reparert, og i første omgang var håpet at det skulle vere mogleg å setje Ullensvang inn att i sambandet Hareid-Sulesund over helga. Men slik vart det ikkje.

Rorstammen til Skagen i Danmark

I tillegg til skader på propellen er også rorstammen bøygd.

– Det er ingen som kan reparere rorstammen i Norge. Ved Myklebust er dei no i ferd med å montere laus rorstammen, som deretter skal fraktast til utretting i Skagen, Danmark. Deretter må han sendast tilbake til Myklebust Verft, forklarer Utåker.

Håper på eit svar tysdag ettermiddag

Kva som er årsaka til at Ullensvang kom ut av kurs og kolliderte med moloen veit dei framleis ikkje. Men politiet har slått fast at det ikkje er snakk om promillekøyring.

– Vi er i gang med interne granskingar, og eg reknar med at vi har eit svar på årsaka i løpet av tysdag ettermiddag, svarer Utåker.

Ein passasjer vart send til lege etter samanstøyten med moloen.

Redusert kapasitet

Medan Ullensvang er ute av drift, blir det redusert kapasitet på sambandet Hareid-Sulesund. Høgsfjord, går inn som B-ferje for Ullensvang, medan Tidefjord held fram som A-ferje. Høgsfjord har mindre lastekapasitet enn Ullensvang, og har heller ikkje kafeteria om bord.