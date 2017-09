Har mindre tid til elevane

(NPK-NTB): 31 prosent meiner at dei har «noko mindre» tid til oppfølging av elevane i dag enn det dei hadde for tre år sidan. Den same delen meiner at dei har «mykje mindre» tid no enn før. Berre 5 prosent føler at dei har fått meir tid til elevane, viser ei undersøking Respons Analyse har utført for Utdanningsforbundet, skriv Klassekampen.

Statssekretær Magnus Thus (H) i Kunnskapsdepartementet meiner at regjeringa ikkje kan klandrast for utviklinga.

– Lærarane må sjølvsagt ha nok tid til å følgje opp alle elevane sine. Derfor har det vore viktig for oss å ikkje utvide dei nasjonale krava til rapportering, seier han til avisa.

Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalet for grunnopplæringa har gått saman og stilt krav til politikarane om ei lærarnorm. Kravet er maksimalt 15 elevar per lærer dei første fire åra av barneskulen og ikkje fleire enn 20 elevar frå femte til tiande trinn.

Sosialistisk Venstreparti, Kristeleg Folkeparti og Raudt har stilt seg bak kravet, som inneber at det må tilsetjast 3.000 nye lærarar. Arbeidarpartiet støttar delar av lærarnorma.