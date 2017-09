No kan du la ordboka kvile

(NPK-NTB): Rett nok har mange allereie nytta seg av moglegheita til å søkje elektronisk etter skrivemåtar og definisjonar via nettutgåva av dei to bøkene. Med appen Ordbøkene blir det endå enklare – med mobil og nettbrett innan rekkevidde i dei fleste situasjonar.

– Utvikling av appen er eit viktig steg i ei modernisering og tilgjengeleggjering av dei digitale delane av nettordbøkene, seier IT-direktør ved Universitetet i Bergen, Tore Burheim.

Modernisering

Etter at Universitetet i Bergen tok over ansvaret for språksamlingane, var første steg å få ei forsvarleg driftsplattform, medan appen er andre steg, forklarer han.

– No startar arbeidet med ei meir grunnleggjande modernisering.

Bokmåls- og Nynorskordboka er svært populære. Hittil i år er det søkt meir enn 19,6 millionar gonger i ordbøkene.

Ordbøkene vert kontinuerleg oppdaterte med gjeldande rettskriving. Når ein slår opp på eit ord, finn ein definisjonar, brukseksempel, bøyingsopplysningar og informasjon om opphavet til orda.

Tilgjengeleg i heile verda

– Det er avgjerande viktig for oss at informasjon om godt og korrekt norsk er enkelt tilgjengeleg for alle brukarar av norsk i Noreg og elles i verda. Når ordbøkene no kjem på fleire plattformer, kan vi nå endå fleire brukarar, seier språkdirektør Åse Wetås.

Dei to ordbøkene, som er eigde og vert utvikla av Universitetet i Bergen og Språkrådet i fellesskap, er opne og tilgjengelege for alle. Dei kom ut første gong i 1986.

Bokmålsordboka har rundt lag 65.000 oppslagsord, medan Nynorskordboka har 90.000.