Ulstein-ordførar Knut Erik Engh (Frp) er glad på Kleven-konsernet sine vegner.

- Det var godt å få vite at det har kome på plass ei løysing, seier Engh.

Han er likevel ganske spent på korleis eigarsituasjonen blir i Kleven etter at til dømes Hurtigruten ASA no går inn og eig 40 prosent av konsernet. Kleven-familien får ein mindre eigarpost. Før den nye løysinga kom på plass eigde familien gjennom sitt holdingselskap Kleven Maritime Holding AS 90,1 prosent av Kleven Maritime AS.

- Det er spanande både fordi det har kome inn eigarar som har tilknyting til Hurtigruten, men ikkje minst fordi Åge Remøy og andre lokale investorar også har gått inn. At Remøy er med på laget er eit viktig signal til heile regionen, meiner eg. Så er eg trass alt veldig glad for at Kleven-familien framleis er med. Klart det er vemodig at eigarskapen til familien er utvatna, men det blir desto meir spennande å sjå kva for ambisjonar dei nye eigarane har for sin eigarskap i verftskonsernet, seier Engh.

Arbeidsplassane viktigast

Engh poengterer at lokalt eigarskap er viktig, men at det å sikre dei lokale arbeidsplassane er viktigast.

- Det er det absolutt viktigaste. Både for å sikre jobbar og for å sikre ei vidare framtid for konsernet. Slik eg forstår det vil ein også etter kvart kunne ta inn igjen ein del permitterte, når ein no kjem skikkeleg i gang med bygging av hurtigrutene. Dette er viktig for Ulstein, som har ei veldig høg arbeidsløyse for tida, seier Engh.

I Ulstein er arbeidsløya no på 5,7 prosent, i følgje tal frå NAV.

- Viktig aktør

Også i Hareid kommune er arbeidsløysa høg, faktisk den høgaste i Møre og Romsdal, med 5,9 prosent (i følgje NAV). Ordførar Anders Riise (H) meiner det at Kleven no har fått på plass ei løysing er viktig for heile regionen.

- Absolutt. Det vart ei solid og framtidsretta løysing for Kleven. Vi treng eit sterkt maritimt miljø på Sunnmøre, og Kleven-konsernet er ein viktig aktør i dette navet, seier Riise.